Рекордное число американцев желает эмигрировать из страны

Американские социологи провели опрос граждан США о любви к своей родине. Результаты поразили специалистов: практически каждый шестой американец изъявил желание эмигрировать. В основном – молодежь.

Исследователи проводили опрос в течение двух лет – 2017 и 2018. Результаты выявили поразительно упаднические настроения в американском обществе: 16% опрошенных выразили желание покинуть США и навсегда переехать в другую страну. При этом наиболее привлекательной для потенциальных эмигрантов оказалась Канада: желание уехать именно туда высказали 26% респондентов.

Социологи отметили, что чаще других респондентов о своем намерении эмигрировать из США заявляли молодые люди в возрасте до 30 лет. примечательно также, что женщины высказывались за эмиграцию чаще мужчин.

Этот показатель стал рекордным за все время проводившихся опросов. Специалисты привели цифры для сравнения: при Джордже Буше-младшем США хотели покинуть 11% граждан, а при Бараке Обаме – всего 10%, сообщает РИА Новости.