Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал в Стамбуле томос об автокефалии "новой церкви" Украины, которая отныне именуется Православной церковью Украины (ПЦУ).

Вселенское предательство Константинополя

Церемония, на которой присутствовали высшие должностные лица Украины, проходила в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата, сообщает агентство ТАСС.

Украинские власти рассчитывают на вручение томоса митрополиту Епифанию уже 6 января. В РПЦ выступают категорически против предоставления независимости Украинской церкви.

Напомним, ранее, не дожидаясь получения томоса, украинские власти начали процесс перевода храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) под юрисдикцию новой структуры.