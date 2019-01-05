В зоне боевых действий в Донбассе военные ВСУ атаковали собственный спецназ

Военнослужащие 93-й бригады Вооруженных сил Украины, выполняющие боевые задачи в зоне конфликта в Донбассе, атаковали собственный спецназ. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Как рассказал спикер ведомства Даниил Безсонов на брифинге для представителей СМИ, находившиеся на позициях бойцы приняли спецназовцев, осуществлявших рекогносцировку, за ополченцев и открыли по ним огонь. В ходе обстрела получил ранения командир рекогносцировочной группы.

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается конфликт, участниками которого являются подконтрольные Киеву армейские подразделения и военные формирования ДНР и ЛНР. Ранее в субботу сообщалось, что в бывшей советской республике придумали новый план возвращения Донецка и Луганска в состав страны. По данному вопросу высказался киевский журналист Дмитрий Гордон.