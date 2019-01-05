Американский шпион Пол Уилан оказался еще и ирландцем

История с ирландским гражданством всплыла в разговоре журналистов с братом-близнецом Пола Уилана, которого зовут Дэвид Уилан: «Ирландия позволяет ирландцам третьего поколения подавать заявление на гражданство, и Пол воспользовался этим».

По сведениям the Wall Street Journal дипломатическое ведомство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к задержанному Полу Уилану.

Ранее на страничках АН уже сообщалось о том, что подозреваемый в шпионаже морпех Пол Уилан оказался британцем, который родился в Канаде, а потом иммигрировал в Соединенные Штаты.