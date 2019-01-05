//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- "Ох уж эта свинка": Анна Хилькевич рассказала о тайфуне в Таиланде
- Кристина Асмус молит поклонников о помощи
- Принц Гарри посетит учения по отражению "вторжения РФ"
- Дорогой "похабник и скандалист" Панин признался, что ходит на ток-шоу ради денег
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Латвия: нового правительства нет, президент теряет доверие и уходит в отпуск
5 января 2019, 13:01 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Начало нового года не принесло Латвии желаемых результатов: нового премьера пока нет, партии в парламенты все еще ведут переговоры, а президент страны Раймонд Вейонис скоро уходит в отпуск.
Формирование нового правительства Латвии несколько затянулось. И президент страны решил этот вопрос взять в «свои руки»: он должен сам назвать премьер – министра.
Страна, затаив дыхание, сегодня ожидала этого решения, но, увы, ничего подобного не произошло. Предполагается, что окончательное решение он может принять в понедельник, когда все православные будут праздновать Рождество Христово.
Напомним, что формирование правительства было поручено представителю партии «Новое Единство» г-н Кришьянису Кариньшу. Именно, 7 января президент страны запланировал встречу с г-н Кариньшем. Возможно, тогда президент сумеет назвать премьера.
Итак, как продвигается в Латвии вопрос о формировании правительства?
Представитель «Нового Единства» г-н Кариньш уже несколько недель проводит с партиями консультации. В данный момент у него имеется поддержка 50 депутатов. Но перспективы нового правительства пока не до конца ясны. Г-н Кариньш ранее заявил, что по требованиям одной из лидирующих партий KPV LV можно договориться, и предложил остальным партиям определиться со своей позицией. Если партии сумеют это сделать, то г-н Кариньш предложит президенту официально выдвинуть его кандидатуру.
Не секрет, что народу Латвии все это «шоу» с правительством порядком надоело и рейтинг президента значительно «упал». Иными словами, президент Раймонд Вейонис стремительно теряет доверие общества. Данная информация получена от социологического центра опросов SKDS.
Рейтинг президента достиг рекордно низкой отметки – если в конце 2017 года он составлял 20,1 пункта, то в декабре 2018 года – всего 3, 5 пункта.
Будет ли сформировано правительство до того, как Раймонд Вейонис уйдет в ежегодный отпуск – сложно сказать! Но общество Латвии верит и надеется.
Отпуск у президента Латвии Раймонда Вейониса продлится с 11 по 20 января. Во время его отпуска исполнять обязанности главы страны будет председатель Сейма Инара Мурниеце.
Почему же президент Латвии стремительно теряет доверие общества?
Гунарс Кутрис, экс-глава Конституционного суда, юрист, депутат: « Ситуация с формированием слишком затянулась. Конечно, такое бездействие президента немного удивляет. Я считаю, что критиковать президента страны не совсем прилично, но выскажу лично свое мнение: наш президент очень мягкий человек. Если он не получил конкретного ответа от представителей партий, то настаивать не особо будет! Да, пожурит немного и будет ждать дальше. Но это такой характер. Миролюбивый. Мне кажется, что президент должен быть более конкретный, и четко спрашивать со своих подчиненных. Думаю, что при более строгом отношении, премьер уже давно был бы!»
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Киевский журналист придумал план возвращения ДНР и ЛНР без штурма республик
//Общество
//Общество
Геноцид пенсионеров со стороны мобильных операторов
//Новости МирТесен
//В мире
Американского шпиона Пола Уилана уволили из армии за воровство
//Культура
//Политика
Будут ли честными выборы на Украине? Порошенко подозревают в подкупе избирателей
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
//Политика
Чем строительство стены на границе с Мексикой обернулось для США?
//Наука
Человек не может быть потомком обезьяны. Кто осмелился противоречить Дарвину?
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
//Общество
//В мире
Латвия: нового правительства нет, президент теряет доверие и уходит в отпуск
//Армия
//В мире
Вместо изматывающей гонки вооружения РФ достаточно начистить всего одну ракету
//Общество
//В мире
Как и почему провалилось 70% агентурной сети ЦРУ
//Общество
//Политика
Украинский министр предрек скорую отмену железнодорожного сообщения с РФ
//В мире
Стал известен прогноз о победе армии России над силами НАТО в войне 2024 года
//В мире
Предсказан вероятный военный удар РФ по Украине в случае ее агрессии в Донбассе
//Общество
Жительниц России через соцсети массово пытаются завербовать террористы
//Общество
Украинский пранкер поглумился над трагедией в Магнитогорске в прямом эфире
//Политика
Американский разведчик покружил над российской базой в Хмеймиме
//Общество