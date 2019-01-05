Латвия: нового правительства нет, президент теряет доверие и уходит в отпуск

Начало нового года не принесло Латвии желаемых результатов: нового премьера пока нет, партии в парламенты все еще ведут переговоры, а президент страны Раймонд Вейонис скоро уходит в отпуск.

Формирование нового правительства Латвии несколько затянулось. И президент страны решил этот вопрос взять в «свои руки»: он должен сам назвать премьер – министра.

Страна, затаив дыхание, сегодня ожидала этого решения, но, увы, ничего подобного не произошло. Предполагается, что окончательное решение он может принять в понедельник, когда все православные будут праздновать Рождество Христово.

Напомним, что формирование правительства было поручено представителю партии «Новое Единство» г-н Кришьянису Кариньшу. Именно, 7 января президент страны запланировал встречу с г-н Кариньшем. Возможно, тогда президент сумеет назвать премьера.

Итак, как продвигается в Латвии вопрос о формировании правительства?

Представитель «Нового Единства» г-н Кариньш уже несколько недель проводит с партиями консультации. В данный момент у него имеется поддержка 50 депутатов. Но перспективы нового правительства пока не до конца ясны. Г-н Кариньш ранее заявил, что по требованиям одной из лидирующих партий KPV LV можно договориться, и предложил остальным партиям определиться со своей позицией. Если партии сумеют это сделать, то г-н Кариньш предложит президенту официально выдвинуть его кандидатуру.

Не секрет, что народу Латвии все это «шоу» с правительством порядком надоело и рейтинг президента значительно «упал». Иными словами, президент Раймонд Вейонис стремительно теряет доверие общества. Данная информация получена от социологического центра опросов SKDS.

Рейтинг президента достиг рекордно низкой отметки – если в конце 2017 года он составлял 20,1 пункта, то в декабре 2018 года – всего 3, 5 пункта.

Будет ли сформировано правительство до того, как Раймонд Вейонис уйдет в ежегодный отпуск – сложно сказать! Но общество Латвии верит и надеется.

Отпуск у президента Латвии Раймонда Вейониса продлится с 11 по 20 января. Во время его отпуска исполнять обязанности главы страны будет председатель Сейма Инара Мурниеце.

Почему же президент Латвии стремительно теряет доверие общества?

Гунарс Кутрис, экс-глава Конституционного суда, юрист, депутат: « Ситуация с формированием слишком затянулась. Конечно, такое бездействие президента немного удивляет. Я считаю, что критиковать президента страны не совсем прилично, но выскажу лично свое мнение: наш президент очень мягкий человек. Если он не получил конкретного ответа от представителей партий, то настаивать не особо будет! Да, пожурит немного и будет ждать дальше. Но это такой характер. Миролюбивый. Мне кажется, что президент должен быть более конкретный, и четко спрашивать со своих подчиненных. Думаю, что при более строгом отношении, премьер уже давно был бы!»