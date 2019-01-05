Американского шпиона Пола Уилана уволили из армии за воровство

На службу Уилан попал в 1994 году, стал морпехом. Он дважды был на войне. Ездил в Ирак в 2004 и 2006 годах. А десять лет назад, в 2008 году, Уилан попал под суд. Его обвинили в нескольких эпизодах воровства. После того, как вина была доказана, дослужившегося до сержанта Пола Уилана уволили из армии.

В суде Уилана признали виновным в выписывании чеков на общую сумму в 6 тысяч долларов США «без достаточных средств на счете». Помимо этого морпех использовал идентификационный номер другого лица для входа в систему онлайн-обучения морпехов. Это позволило ему получить доступ к специальным курсам. Их завершение помогает повысить звание и заработную плату.

Пол Уилан был задержан 28 декабря в одной из престижных гостиниц в Москве. Российские спецслужбы подозревают американца в шпионаже. Сейчас подследственный находится в лефортовском изоляторе.