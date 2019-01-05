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Как и почему провалилось 70% агентурной сети ЦРУ
5 января 2019, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]
Недавний арест в Москве американского шпиона Пола Уилана, который, как выяснилось, является гражданином ещё трёх государств, в том числе Великобритании, совпало с заявлением президента США Дональда Трампа о поэтапном выводе американского контингента их Сирии. Это заявление дезавуировало прежнее решение американского лидера об окончании операции в Сирии и немедленном выводе военных, что очень расстроило российскую сторону.
Шпиона, у которого ФСБ обнаружило флешку с фамилиями сотрудников стратегических предприятий России, возможно, планируют обменять на российских узников в США.
Оказывается, американская агентурная сеть терпит провал за провалом. По словам бывшего резидента ЦРУ Филипа Джиралди, вскрыто около 70% американской агентурной сети. Десятки шпионов были арестованы и казнены. Это произошло из-за проблем с защитой каналов связи. И как ни странно, сейчас американцы в провале своей агентуры винят не русских, а иранцев и китайцев.
Ещё лет десять назад ЦРУ разработало некий способ конспиративной связи со своей агентурой через Интернет. При этом использовались сайты, обеспечивавшие двустороннюю связь, которые, как считалось, были и защищёнными, и эффективными. Как пишет Джиралди, они работали по типу социальных медиасайтов.
На практике связь с агентом происходила так. Вы регистрируетесь, предоставляете пароль и после этого получаете возможность отсылать и принимать сообщения. Конечно же, при этом присутствовал какой-то уровень встроенного шифрования, могло быть несколько уровней паролей и вопросов, на которые пользователь должен был отвечать, чтобы получать доступ.
Поначалу, как только эта система была разработана, её предполагалось использовать лишь время от времени и по малозначимым вопросам. Но затем её внедрили для управления практически всей агентурной сетью ЦРУ по всему миру, включая ряд ключевых стран, выбранных Вашингтоном в качестве мишеней, например, Иран и Китай.
Впрочем, для каждой страны имелся отдельный сайт, а сами они создавались под безобидными деловыми или социальными прикрытиями, которые, как предполагалось, не должны были представлять никакого интереса для рыщущих повсюду контрразведывательных служб.
Этот компьютерный механизм впервые был вскрыт иранской контрразведкой. Джиралди предполагает, что это произошло, возможно, благодаря информации, предоставленной агентом-двурушником. В результате иранцы определили, какие индикаторы и компоненты имел выявленный церэушный сайт. Затем они приступили к поиску в Google, чтобы разыскать и другие подобные сайты. Вскрытые данные иранцы передали китайцам, которые установили всех американских шпионов на территории КНР и казнили. Вот почему так зол на эти страны Дональд Трамп.
Подробности читайте в материале "Аргументов недели".
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