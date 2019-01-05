Киевский журналист придумал план возвращения ДНР и ЛНР без штурма республик

Киевский журналист Дмитрий Гордон рассказал, какие действия необходимо предпринять Украине, чтобы вернуть территории, которые в настоящее время занимают ДНР и ЛНР. Видео с заявлениями Гордона на данную тему опубликовано на его YouTube-канале.

Согласно точке зрения представителя СМИ, вариант, который предусматривает военный штурм республик Донбасса, является неприемлемым. В случае реализации силового сценария могут погибнуть десятки тысяч людей, отметил Гордон.

По словам журналиста, реинтеграцию региона нужно осуществлять другими методами. Дмитрий Гордон полагает, что следует «огородиться стеной» от ДНР и ЛНР и приступить к строительству «новой, экономически сильной Украины». Если удастся достичь этой цели, Донбасс сам захочет вернуться под юрисдикцию Киева, уверен журналист.

Ранее в субботу сообщалось, что российский экономист Олег Сухарев предсказал возможный военный удар по Украине в случае ее атаки против республик.