В 2024 году произойдет вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом, победу в этом противостоянии одержит Москва. Соответствующий прогноз появился на страницах американской прессы.

Согласно предположению автора журнала The National Interest, план России предусматривает взятие под контроль «Польского коридора», оперативное развертывание зенитно-ракетных комплексов и минирование портов, расположенных на территории Дании и Германии. В материале, опубликованном изданием, предрекается, что силы НАТО ошибутся в выборе направления для противостояния, в то время как российские ВКС смогут добиться господства в воздушном пространстве.

Конфликт продлится десять дней. Армия РФ дойдет до границ ФРГ, после чего Москва прекратит боевые действия в одностороннем порядке, процитировал публикацию The National Interest сайт телеканала РЕН ТВ.