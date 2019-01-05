Дональд Трамп пригрозил вводом чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Причем, в обход Конгресса. Такое заявление лидер Соединенных штатов Америки сделал в Розовом саду Белого дома, отвечая на вопросы представителей различных средств массовой информации.

Напомним, правительство США частично прекратило работу 22 декабря в связи с отказом демократов принять бюджет, предусматривающий около $5 млрд на строительство стены у границы с Мексикой.

На соответствующий вопрос журналистов он ответил: "Я могу сделать это, если захочу". Избегая каких-либо подробностей, он заявил, что "в целях безопасности" это может быть необходимо.