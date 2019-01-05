Предсказан вероятный военный удар РФ по Украине в случае ее агрессии в Донбассе

Российский экономист Олег Сухарев рассказал, как Москва может ответить на предполагаемую атаку Украины против самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующее заявление эксперт сделал некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

По словам Сухарева, ставшего собеседником «Царьграда», если Киев решится на провокацию в отношении ДНР и ЛНР, Россия может нанести удары «точным оружием» по Генеральному штабу украинской армии и резиденции ее главнокомандующего Петра Порошенко. Экономист подчеркнул, что такой сценарий вероятен только в случае обострения в Донбассе по вине Киева. В текущих условиях РФ может использовать другие меры противодействия враждебно настроенной Украине. Например, экономические.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми предрек вход танков ДНР и ЛНР в Киев.