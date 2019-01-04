ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты

Президентская предвыборная кампания на Украине официально стартовала 31 декабря. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала пять кандидатов, шестому отказано.

«Первым официальным кандидатом в президенты Украины стал экс-министр экологии Игорь Шевченко. Вторым зарегистрирован народный депутат Сергей Каплин. Третьим кандидатом стала экс-глава Службы безопасности Валентина Наливайченко», - сообщили в украинском ЦИКе.

Следом за «тройкой лидеров» удостоверения кандидатов в президенты страны получили мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик. Таким образом, на сегодняшний день пять человек на Украине имеют статус кандидата в президенты.

Шестым кандидатом мог бы стать правозащитник Владимир Ратуш. Однако ему было отказано в регистрации ввиду отсутствия документа, подтверждающего уплату залога в размере 2,5 миллиона гривен (порядка 90 тысяч долларов), недостаточно подробной автобиографии и ошибки в информации о месте проживания, сообщает РИА Новости.