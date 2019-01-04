//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дорогой "похабник и скандалист" Панин признался, что ходит на ток-шоу ради денег
- Егор Крид сломал систему и заплатит за это
- Гости "Евровидения-2019" научатся ставить палатки
- Лобода поздравила Тилля Линдеманна с днём рождения и выложила фото
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
При авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли двое граждан РФ
4 января 2019, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]
При авиаударе, совершенном международной коалицией по подконтрольному террористам району в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, погибли женщина и ребенок, имевшие российское гражданство.
В результате бомбардировки погибла 35-летняя россиянка Хава Ахъядова, ранее проживавшая в Надтеречном районе Чечни. У нее осталось пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до двенадцати лет. девочек временно приютила курдская семья.
«В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб четырехлетний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться. Второй сын, Умар, выжил и находится с ней», - сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.
По ее словам, около пятнадцати россиянок, находящихся в обстреливаемом районе с малолетними детьми на руках, вышли на связь с родными, моля их о помощи. Кроме гражданок РФ, фактически в заложниках у террористов оказались и сотни женщин с детьми из других стран, передает РИА Новости.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Трагические события в Магнитогорске: пять вопросов без ответа
//Политика
//В мире
Экс-глава Службы внешней разведки Украины назвал настоящую российскую угрозу ВСУ
//В мире
//Новости МирТесен
//В мире
Видео допроса участника провалившейся вылазки ВСУ под Мариуполем показала ДНР
//Общество
//Новости партнеров
//Здоровье
//Общество
//В мире
//Новости СМИ2
//Общество
Карина Мишулина о миллионных гонорарах за скандалы на ток-шоу
//Общество
//Общество
//Политика
Мурадов: Никаких проблем с проходом в Азовское море для украинских кораблей нет!
//Общество
//live
Следы взрывчатки на обломках обрушившегося в Магнитогорске дома не найдены
//В мире
На Украине опубликован закон о прекращении договора о дружбе с РФ
//В мире
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Новгородской области
//Наука
//Общество
//Общество
ММК определил параметры адресных выплат пострадавшим в ЧП в Магнитогорске
//Общество
Ночью в отеле скончалась школьница, приехавшая в Москву на Кремлевскую елку