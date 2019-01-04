При авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли двое граждан РФ

При авиаударе, совершенном международной коалицией по подконтрольному террористам району в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, погибли женщина и ребенок, имевшие российское гражданство.

В результате бомбардировки погибла 35-летняя россиянка Хава Ахъядова, ранее проживавшая в Надтеречном районе Чечни. У нее осталось пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до двенадцати лет. девочек временно приютила курдская семья.

«В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб четырехлетний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться. Второй сын, Умар, выжил и находится с ней», - сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

По ее словам, около пятнадцати россиянок, находящихся в обстреливаемом районе с малолетними детьми на руках, вышли на связь с родными, моля их о помощи. Кроме гражданок РФ, фактически в заложниках у террористов оказались и сотни женщин с детьми из других стран, передает РИА Новости.