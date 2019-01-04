Порошенко завтра отправится в Турцию за томосом

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 5 января, отправится с визитом в Турцию. Цель визита – получение томоса об автокефалии украинской церкви, который должен ему вручить патриарх Варфоломей.

Компанию украинскому президенту составит председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий и другие официальные лица.

«5 – 6 января 2019 года председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий вместе с делегацией во главе с президентом Украины Петром Порошенко осуществит рабочий визит в Турецкую Республику», - сообщила пресс-служба Рады.

В планах украинской делегации – встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и патриархом Константинопольским Варфоломеем 5 января. А уже 6 января должна состояться церемония вручения томоса об автокефалии украинской церкви, сообщает RT.