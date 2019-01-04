В торговой войне между США и КНР проигрывают все

Как раз к подведению финансово-экономических итогов прошедшего года подоспели первые жертвы торговой войны между США и КНР. Как известно, победителей в глобальных торговых войнах не бывает.

Например, «яблочная» корпорация, еще летом прошлого года являвшаяся крупнейшей в мире (стоимость компании Apple оценивалась более чем в 1 триллион долларов), скатилась на четвертое место по капитализации. Компания потеряла в цене более четверти из-за падения спроса на «яблочную» продукцию на рынках Юго-Восточной Азии (читай – в Китае).

Это еще не все. Госдолг США достиг 78% от ВВП – такого не было почти 70 лет. Дефицит бюджета вырос до 3,8%. Такие цифры свидетельствуют, что попытки действующего президента США Дональда Трампа поднять американскую экономику привели, пожалуй, к обратному эффекту.

Руководству КНР, в свою очередь, тоже есть о чем призадуматься. Цифры неумолимо свидетельствуют о беспрецедентном снижении темпов роста китайской экономики. И, если между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом не будет достигнут компромисс по торговым вопросам, экономические показатели КНР в наступившем году оставят желать лучшего.

Стоит отметить, что в глобальных торговых войнах проигрывают все. Поэтому напряженность между США и КНР неизбежно скажется на темпах мирового экономического роста. Особенно это коснется рынков развивающихся стран, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».