На Украине опубликован закон о прекращении договора о дружбе с РФ

Утром в пятницу, 4 января, стало известно, что на Украине был официально опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве страны с Российской Федерацией.

Еще в декабре прошлого года украинский лидер Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Сегодня в официальном печатном издании украинского парламента "Ведомости Верховной рады Украины" был опубликован вышеуказанный документ, передает РИА "Новости".