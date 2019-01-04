Бывший израильский разведчик спрогнозировал вход танковых сил ДНР и ЛНР в Киев

Танковые силы самопровозглашенных республик Донбасса в будущем войдут в столицу Украины. Соответствующий прогноз в эфире российского телевидения некоторое время назад огласил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Кедми, ставший участником одного из общественно-политических ток-шоу канала «Россия 1», сравнил современную Украину с Южным Вьетнамом за год-два до появления там войск Вьетконга. После того как его танки «вошли в посольство США» в Сайгоне, Южный Вьетнам рухнул, отметил Кедми. Эксперт полагает, что в будущем похожий сценарий реализуется и в бывшей советской республике. Согласно точке зрения Якова Кедми, ополченцы непризнанных ДНР и ЛНР в будущем смогут войти в Киев.

Ранее сегодня сообщалось, что охваченному гражданской войной Донбассу предрекли превращение в основную арену мирового противостояния.