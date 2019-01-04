Донбассу предрекли превращение в основную арену мирового противостояния в 2019-м

Велика вероятность того, что Донбасс в 2019 году превратится в основную арену мирового противостояния. Соответствующую точку зрения озвучил в СМИ российский военный корреспондент Семен Пегов.

На сайте телеканала RT на текущей неделе появился материал журналиста, в котором он попытался предугадать дальнейшее развитие событий в зоне боевых действий на востоке Украины. Военкор предрек, что новое обострение в Донбассе неизбежно. По словам Семена Пегова, Вашингтон запланировал втянуть в противостояние как можно больше стран, из-за этого конфликт должен стать головной болью для всей Европы.

Ранее сегодня сообщалось, что ДНР обнародовала видеозапись допроса участника провалившейся вылазки киевских военных на юге Донецкой области. Пленный боец, в частности, рассказал о порядках, царящих в армии Украины.