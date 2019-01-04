Раскрыты козыри Порошенко в борьбе с конкурентами за пост украинского президента

Петр Порошенко, несмотря на свою непопулярность у украинцев, является главным претендентом на победу на грядущих выборах президента страны. Такую точку зрения озвучил политический эксперт Денис Денисов.

Как отметил аналитик, благоприятный для Порошенко исход голосования должен обеспечить имеющийся в его распоряжении административный ресурс. Еще одно преимущество действующего президента в борьбе с конкурентами – лояльность значительной части украинского капитала.

Также Денисов отметил, что Петр Порошенко остается рукопожатным на Западе. Это означает, что Соединенные Штаты не станут возражать против второго срока главы государства, процитировал эксперта сайт «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский аналитик Михаил Погребинский заявил об угрозе наступления в бывшей советской республике экономической катастрофы.