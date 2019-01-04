Эксперт оценил слова немецкого политика об ухудшении отношений с РФ

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил слова уполномоченного немецкого правительства по отношениям с РФ Дирка Визе об ухудшении отношений с Россией.





Политик ранее заявил, что в 2019 году произойдет резкое ухудшение связей Германии и РФ. Оленченко, однако, не уверен, что данное заявление отражает мнение большинства членов политических и экономических кругов ФРГ.

В беседе с RT эксперт подчеркнул, что Россия всегда придерживались того, что существуют здравый смысл и объективная реальность. Он также добавил, что Германии выгоднее исходить из своих интересов и быть полностью самостоятельной, а также искать пути совместного решения международных проблем и нормализовать отношения с РФ.