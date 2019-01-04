Даугавпилс: кризис самого «русского» города Латвии

На берегу Даугавы, самой большой реки в Латвии, расположен Даугавпилс – второй по величине город страны. А еще его называют самым русскоязычным городом Латвии. Как и чем сейчас живет Даугавпилс? Наш корреспондент побывал в самом «русском» городе Балтии.

Даугавпилс – город, где действительно преобладает русское население. Город, в котором более 80% процентов на референдуме проголосовали за статус русского языка как второго государственного. Большинство людей в Даугавпилсе, в отличие от других городов Латвии, были против вступления в ЕС.

Но немного истории. Возникновение и развитие Даугавпилса тесно связано с торговым маршрутом по Даугаве, который на протяжении нескольких веков являлся одним из важнейших в Восточной Европе. Это приграничный город, на развитие культуры, экономики которого оказали соседние государства. А выгодное географическое положение позволяет связывать железной дорогой Даугавпилс с Ригой, Москвой, Санкт – Петербургом, Вильнюсом, Шауляем. А уж до границы Белоруссии всего 30 км. Кстати, до границы с РФ всего 120 км.

Поэтому и удивления тут не совсем уместны: с древних времен и по сей день это многонациональный город, сочетающий в себе культуры разных народов. Например, когда произошло присоединение Латгалии (в том числе и Даугавпилса) к России в 1772 году там обосновались русские торговцы и чиновники. А в 1897 году в Даугавпилсе (тогда Двинск) проживали 28% русских и только 1,8% латышей.

А как сейчас состоит дело с демографическими показателями (по национальному признаку)?

На 1.01.2018 год. 51% составляют русскоговорящие, 17% латышей, 13% поляки, 7% белорусы и другие представители разных национальностей.

Как и чем сейчас живет Даугавпилс?

Если еще в конце 80-х в нем жили более 120 тысяч человек, то сейчас осталось немного более 60 тысяч. В чем же причина?

Виной всему – финансы: маленькая зарплата (прожиточный минимум 430 евро), ежегодное подорожание коммунальных услуг и продуктов питания, отсутствие работы приводит к тому, что люди повально уезжают в Великобританию, Ирландию, Россию, Германию. А вот возвращаются на родину единицы.

Янис Григалис, политолог: « Да, сегодня в Даугавпилсе самый высокий уровень безработицы. Более того, Латгалия переживает не самые лучшие времена: отсутствие финансов, отсутствие работы. Кто-то уезжает, а кто-то, простите, пить начинает! Особенно это заметно на хуторах. Изменилась структура миграции: идет отток мозгов. А это уже серьезная проблема, чем просто отъезд людей на заработки».

Но есть и положительные моменты: например, качество дорого гораздо лучше, чем в Риге. Да и туризм в латгальском Даугавпилсе идет полным ходом. И это логично: Латгалия – удивительный край голубых озер с потрясающей природой, чистым воздухом. Отдыхать тут одно удовольствие. Справедливости ради отметим, что, например, россияне гораздо комфортнее чувствуют себя в Даугавпилсе, чем в Риге.

А вот, что касается молодежи, то тут проблема: молодых людей здесь страшно мало, в полдень рабочего дня можно на улицах встретить разве что пенсионеров.

Янис Григалис, политолог: «Конечно, не все так депрессивно, но есть свои проблемы в городе. Я уже о них сказал. Разумеется, есть патриоты, которые никогда не уедут, но то, что они какие-то стали закрытые –факт! Решить можно вопрос с «оттоком» можно: рабочие места, развитие экономика, инвестиции в город. Тут же был прекрасный аэропорт. Но возникли проблемы и с ним. А его возрождение дало бы городу туристов, появились бы больше мероприятий и, конечно, рабочие места».

Действительно, в Даугавпилсе, в былые времена, был известный на весь СССР аэропорт. И, кстати, он привлекал туристов и давал рабочие места жителям города. Что с ним сейчас стало? На этот вопрос мы попросили ответить экс-мэра Даугавпилса Жанну Кулакову.

Немного истории.

На территории нынешнего аэропорта, в недалеком прошлом, находилась военно – воздушная база, закрытие которой связано с уходом советских войск с территории Латвии в 1993 году. В период с 1951 по 1993 года на аэродроме базировался 372-й истребительный авиационный полк. В конце 90-х короткое время аэродром использовался для пассажирских перевозок, выполнялись рейсы в Копенгаген, Лиепаю, Ригу. Сегодня аэропорт не действует.

- Жанна, почему сейчас аэропорт не «выполняет» своих функций? Не секрет, что вы, будучи на посту главы города, делали все, чтобы аэропорт действовал.

- Вы правы. Я родилась в Даугавпилсе и мне совершенно небезразлично то, что в нем происходит, и как он выглядит. И это тоже касается аэропорта. Я знаю о чем говорю: много лет работаю в международных компаниях, связанных с авиацией. Да, аэропорт сейчас не действует! И это очень печально. Я непременно хотела его возродить. Почва была благодатная: инфраструктура аэропорта представляет собой две взлетные полосы – 1000 и 2500 метров и здания, оставшиеся от военно – воздушной базы. У аэропорта были огромные преимущества, и я понимала это. Была разработана концепция, технический проект подъездных путей и коммуникаций, анализ расходов – доходов. Нужны были инвесторы. Мы провели на этот счет большую работу и инвесторы появились. Более того, государство нам помогало! И даже была создана комиссия для решения этого вопроса. Но все прекратилось с моим уходом.

- Но и после вас разговоры о развитии аэропорта не прекращались. Почему ничего не получилось?

- Потому что велись другие разговоры: было высказано руководством мэрии предположение, что развивать аэропорт можно своими силами! Это ложное представление и преступное! Дума города не может своим финансированием развивать аэропорт Даугавпилса, это нереально. Считаю, что это морально –преступно самоуправлению развивать аэропорт за счет собственного финансирования. Это многомиллионный проект. На него требуется от 18 до 27 миллионов. И откуда можно взять такие деньги? С налогоплательщиков? Видимо! Но городская дума не имеет на это никакого морального права! Если направить деньги из бюджета на аэропорт, то пострадает социальная сфера, образование. Нужны инвесторы! Но при правлении мэра Яниса Лачплесиса именно такие разговоры и велись. Результат – аэропорт не функционирует!

- Есть ли возможность в дальнейшем вернуться к этому вопросу?

- Надежда всегда есть! Но посмотрите, что сейчас происходит в стране и в городе Даугавпилсе? Нового правительства нет. Мэры Даугавпилса меняются, по разным причинам, довольно часто. Бюджет временный. Если говорить коротко, то в Даугавпилсе просто кризис! И политический и финансовый.

Итак, попробуем подвести итоги.

На месте военного аэродрома – пустырь, который никому сейчас не нужен, в крепости, в здании, где кормили 5 тысяч курсантов когда-то – художественный центр и галерея современного искусства, в здании штаба – управление полиции.

И есть еще один аспект – экономический. Латгалия граничит с Псковской областью. Продуктовый бизнес, несмотря на все усилия власти, процветает. Что везут из России? Дешевые продукты, горючее, сигареты. Иногда завозят контрабандой. Если поймают – огромный штраф, а то и срок. А если повезет – заработаешь! Но ищут ли жители Латгалии работу в России? Единицы. «У нас плохо, а у них – еще хуже»,- вот вам и распространенное мнение.

Что греха таить, после развала СССР, произошел и крах промышленности в Даугавпилсе. Маленький городок был крупным промышленным центром после строительства железной дороги. Но после «распада» Даугавпилс остался в далеком и бедном «углу». Единственная статья дохода – туризм и частные предприниматели.

Кто поможет возродить Латгалию? Как вернуть былое?

Некоторые могут сказать: «Посмотрите, как у нас хорошо! Вы не то пишите!» Да, летом Даугавпилс – цветущий город, где хочется немного передохнуть от столичной суеты. Улицы отремонтированы, чистенькие кафе, прекрасные зоны отдыха у голубых озер. Есть университет, где учатся более 2 тысяч юношей и девушек. Все хорошо, но…В замечательном городе нет главного – работы!

И что же делать? Латвия – член ЕС. А в Евросоюзе есть фонды для развития регионов. Мне кажется, что Латгалия – регион, который нуждается в поддержке. Нет, конечно, деньги выделяются, но «неправильному», «русскоязычному» региону, например, Даугавпилсу, достаются крохи. Возможно, стоит подумать о людях и посадить в кресло мэра хорошего хозяйственника? Тогда что-то и изменится.

Жанна Кулакова: «Да, в Даугавпилсе сейчас больше политических игр, чем заботы о людях. Взрослые мужчины решили поиграть в политику. Мэр должен думать об экономике. Мэр должен думать о развитии города. А когда одни только амбиции и желание занять «кресло», то о людях некогда думать! Огорчена тем, что руководство города не может создать умную, сплоченную команду. Думаю, что ничего хорошего в этом году Даугавпилсу «не грозит»».

Впрочем, жителей (тех, кто остался) сложно напугать проблемами. Город, не раз возрождался на протяжении семи веков. И сейчас сдюжит!