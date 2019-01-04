Видео допроса участника провалившейся вылазки ВСУ под Мариуполем показала ДНР

Армия самопровозглашенной ДНР обнародовала видео допроса участника провалившейся вылазки Вооруженных сил Украины под Мариуполем. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в конце минувшего года. Две группы киевских силовиков попытались подобраться к позициям ополченцев, однако были вынуждены бежать после того, как зашли на минное поле. В результате рейда украинская армия потеряла несколько человек убитыми и ранеными, один попал в плен к защитникам непризнанного государства.

Плененный боец Андрей Качинский рассказал на допросе о порядках, царящих в ВСУ. По словам мужчины, однажды сослуживцы избили его за нежелание пить. В госпитале, куда после побоев попал Качинский, у него «останавливалось сердце».

Ранее сегодня сообщалось, что политический эксперт Дмитрий Кузьменко назвал главную опасность для Донбасса.