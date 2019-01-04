Польша отказала украинской автокефалии в православии

Новый поворот в истории с украинской автокефалией. Позицию Московского патриархата поддержала Польша. И это уже похоже не на дискуссию, а на ситуацию, как будто, кое-где прозвенел звоночек. Митрополит Варшавский указал Константинополю на несоблюдение канонических норм при решении вопроса предоставлении автокефалии украинским раскольникам и предложил провести собрание предстоятелей Православных церквей

«Ваша Всесвятость! Ваше решение относительно Церкви в Украине требует всеправославного обсуждения» — резюмировал глава Польской православной церкви свое воззвание: «Обращаюсь к Вам с просьбой обдумать решения о собрание Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Мы хотим видеть, что Ваши действия объединяют Православие, а не разделяют его».

Как отметил отдел внешних связей УПЦ МП митрополит Варшавский обратился к предстоятелю Украинской Православной церкви Онуфрию с указанием полного титула. Это значит главой православной церкви на Украине Савва признает именно его, а не назначенца автокефалии.

Ранее Польша запретила своим православным священникам молитвенные контакты с представителями украинских раскольников, к которым причислены Киевский патриархат и украинская автокефальная церковь.