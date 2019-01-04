Николай Маломуж, в течение пяти лет руководивший Службой внешней разведки Украины, обозначил настоящую российскую угрозу армии страны. Заявления Маломужа процитированы в заметке, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Бывший разведчик отметил, что значительная часть техники, имеющаяся на данный момент в распоряжении соединений Вооруженных сил Украины, заправляется российским топливом. Если Москва примет решение о прекращении поставок нефтепродуктов соседнему государству, армия окажется обездвиженной, привел прогноз Николая Маломужа канал «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен».

Представители официального Киева неоднократно обвиняли Россию в «военной агрессии» против бывшей советской республики. В Москве эти утверждения опровергают, подчеркивая, что РФ не является участницей украинского конфликта.