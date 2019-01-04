Политолог выявил главную опасность для охваченного гражданской войной Донбасса

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко сделал прогноз о дальнейшем развитии событий в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. С соответствующими заявлениями эксперт выступил в разговоре с журналистами.

Согласно точке зрения Кузьменко, в наступившем году президент соседнего государства Петр Порошенко не развяжет в Донбассе масштабных боевых действий. Такой сценарий возможен в 2020-м, полагает аналитик.

Главной опасностью для Донбасса Дмитрий Кузьменко назвал применение украинскими радикальными силами химического оружия. По словам политолога, ставшего собеседником kp.ru, националисты «могут это провернуть за спиной Порошенко».

Ранее в пятницу сообщалось, что в армии самопровозглашенной ДНР рассказали, почему сорвалось декабрьское наступление киевских военных на республику. На эту тему высказался Даниил Безсонов, спикер ополченцев.