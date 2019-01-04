Помпео: начался вывод американских войск из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что американские войска приступили к выходу из Сирии. В беседе с журналистами руководитель Госдепа подчеркнул, что части сейчас выходят с территории САР.

Помпео, однако, заметил в эфире телеканала Newsmax , что Вашингтон намерен и дальше добиваться своих целей на Ближнем Востоке. Он также не пожелал озвучивать сроки вывода войск из Сирии.

По словам американского госсекретаря, президент Трамп ясно сказал, что следует продолжать активную кампанию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", которая запрещена в России, а также поддерживать стабильность в регионе.