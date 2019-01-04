В Германии предсказали ухудшение отношений с Россией

Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе сделал в пятницу важное заявление. По его словам, в 2019 году связи между РФ и Германией начнут серьезно ухудшаться.

Политик считает, что такие перемены будут связаны с тем, что в прошлом году Москва демонстрировала весьма непредсказуемую политику, передает Pfälzische Merkur . Визе также полагает, что ухудшение отношений произойдет из-за "ответственности" РФ за некоторые инциденты, в частности, отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и опасную "демонстрацию силы" в акватории Азовского моря.