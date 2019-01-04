Пойманный за шпионаж Пол Уилан оказался еще и англичанином

Бывшего морского пехотинца Полу Уилана поймали при получении флешки, на которой была секретная информация. Изначально утверждалось, что он американец, но потом телеканал CBC сообщил о том, что Пол Уилан является гражданином Канады.

Теперь эстафету канадских коллег подхватили журналисты британских СМИ. Уилан оказался еще и англичанином. Газета The Times сообщила о том, что Пол Уилан родился в Канаде в семье британцев Эдварда и Розмари Уилан. Они выходцы из Бирмингема и часто бывают в Великобритании.

Дипломатическое ведомство официального Лондона уже сообщило о запросе о консульском доступе к задержанному англичанину. Официальная формулировка крайне осторожная. Имя «задержанного англичанина» публично не называется. Как сообщает Times вся эта история может еще больше усилить напряженность в отношениях между Лондоном и Москвой.