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Три возможных места начала Третьей мировой войны в 2019 году перечислили в сети
4 января 2019, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены вероятные места начала нового глобального конфликта в наступившем году. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.
Автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» назвал три точки на планете, где может вспыхнуть Третья мировая война. Первой в обнародованном списке идет Китайская республика, власти которой контролируют Тайвань. На этот остров претендует КНР, считающая его своей территорией. Существует вероятность того, что спор вокруг Тайваня приведет к конфликту между Пекином и Соединенными Штатами, военно-морские силы которых присутствуют в районе возможного противостояния.
КНР и США также могут столкнуться в случае эскалации напряженности на Корейском полуострове. Третьем вероятным местом начала Третьей мировой в процитированной заметке названа Сирия. Блогер рассмотрел вариант, при котором на территории арабской республики произойдет конфликт между Америкой и Россией.
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