Даниил Безсонов, спикер армии непризнанной ДНР, назвал причину срыва декабрьского блицкрига Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующее заявление представитель ополченцев сделал в разговоре с американским журналистом Патриком Ланкастером.

Согласно сведениям, ранее озвученным Донецком, ВСУ должны были напасть на республику в середине прошлого месяца на Мариупольском направлении. По словам Безсонова, то, что противник внес коррективы в свои планы, неудивительно. Обнародовав информацию о готовящемся блицкриге ВСУ, ополченцы сорвали его, поскольку для проведения такого рода операций нужна внезапность, отметил собеседник Патрика Ланкастера.

Накануне сообщалось, что украинский волонтер Роман Синицын обозначил условие ликвидации республик Донбасса по сценарию, который в 1995 году был реализован в Хорватии.