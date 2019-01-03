Почему в Исландии запретили стриптиз

Те, кто разделяют идеи феминизма, однозначно должны обратить внимание на островное государство Исландия, где, похоже, женщины смогли добиться полного равенства полов. Они избираются в парламент и правительство, становятся президентами и с легкостью решают все бытовые вопросы.

Живут же люди! Исландия – лед и пламя, женщины и комары, гейзеры и мэры

Причины, скорее всего, лежат еще в древности, когда мужчины занимались рыболовством и часто находились в море, а женщинам приходилось на берегу все делать самим. Поэтому женщины Исландии сильные, волевые, жесткие по характеру, привыкшие главенствовать во всем.









Так вот, восемь с лишним лет назад, первого июля 2010 года исландский парламент, практически на 50% состоящий из женщин, большинством голосов, при двух воздержавшихся, принял закон о запрете стриптиза в стране. Причина принятия закона - опасения, что под вывеской стриптиз клубов женщин заставляют заниматься проституцией. Правда есть тонкость, что на заседание явилась лишь половина депутатов парламента. Опасаюсь предположить, какая половина отсутствовала, но явно не женская. Так что в Исландию отправляйтесь за природными красотами, а танцы посмотрите где-нибудь в другом месте.