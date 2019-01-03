В Крыму высказались о планах Киева отправить корабли ВСУ в Керченский пролив

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара высказался по поводу заявления советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что ВСУ продолжат отправлять свои корабли через Керченский пролив.

3 января советник Порошенко и министра обороны Украины Юрий Бирюков заявил, что "международные договоренности дают украинским судам право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот", и Киев продолжит направлять военные корабли через Керченский пролив. Бирюков предупредил, что в следующий раз украинских военных будут сопровождать международные наблюдатели.

По поводу угрозы Киева о военных кораблях Владислав Ганжара сказал, что "их уже не осталось у украинского флота". "Те судна, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего... Военные корабли, несмотря на эту украинскую риторику, будет сложно увидеть в Керченском проливе", — цитирует крымского политика RT.