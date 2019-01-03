Глава украинского Минздрава на новый год получила пять повесток в суд

Все повестки приглашают на рассмотрение административных дел в Печерский суд. По словам Ульяны Супрун направлены они были в ее адрес с большим опозданием.

Четыре повестки были датированы четвертым декабря и одна девятнадцатым декабря. Но направлены в адрес министерства приглашения в суд были только накануне Нового года.

«По номерам на конвертах можно отследить что они были отправлены 29.12.2018», — сообщила Супрун в своем твиттере.

В результате получила приглашения в суд ИО главы Минздрава только после нового года. Но на сами судебные заседания она вроде как успевала.