Франция выдала России экс-министра финансов Подмосковья

Из Франции экстрадировали бывшего министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова. Об этом сегодня, 3 января, сообщила журналистам пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 нарушений закона), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступных действий (9 преступлений).

Ущерб, как указывают в Генпрокуратуре, был причинен предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области, а также компании "Мособлтрансинвест". Сумма ущерба насчитывает порядка 14 млрд рублей.