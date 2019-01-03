Британия начала призыв запойных геймеров и смартфонных зомби

«Запойный геймер, твоя армия нуждается в тебе», — это лишь один из плакатов. Другие рекламные прокламации обращаются к селфи-маньякам, телефонным зомби, поколению ми-ми-ми и т. д. Все это новое поколение молодых британцев, которое в Великобритании называется «поколением снежинок».

«К сожалению, мы вырастили поколение неженок, вечных мальчиков и девочек, которые никогда не станут настоящими мужчинами и женщинами», — сокрушался пару лет назад публицист Майкл Снайдер, описывая это самое «поколение снежинок».

В рекламных роликах недостатки неженок с легкой руки британских пиарщиков превратились в достоинства. Геймер превращается в выносливого терпеливого и преданного воина из-за своего умения не спать по ночам. Медленно укладывающий товары в тележки для покупок в супермаркете человек назван терпеливым перфекционистом.

Смена вербовочных ориентиров для британской армии стала вынужденной мерой. В военном ведомстве официального Лондона испытывают дефицит кадров. Молодые люди не желают идти служить в армию. Поэтому армия начала говорить с молодежью на понятном ей языке и сделала основной упор на личности. Поэтому и говорит теперь: «Геймер, ты нужен своей армии. Тебя тут ценят и любят!»

И говорит это с нежностью, учитывая ранимую душу представителей «поколения снежинок».