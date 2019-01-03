Генпрокуратура саудитов потребовала смертной казни для убийц журналиста Хашогги

В Саудовской аравии началось рассмотрение дела по факту убийства журналиста Джамаля Хашогги. Сторона обвинения потребовала смертной казни для пяти обвиняемых.Само убийство вызвало огромный резонанс во всем мире. В Турции на территории консульства Саудовской Аравии был убит журналист Джамаль Хашогги.

В связи с резонансным преступлением американский сенат принял резолюцию. Этот документ возложил ответственность за убийство на наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Эти обвинения вызвали политическую икоту в Саудовской Аравии. Там потребовали от американцев прекратить вмешиваться в чужие внутренние дела.

Саудиты настаивают на исключительно собственной компетенции в расследовании уголовного дела. Следственные органы в течение короткого времени нашли подозреваемых. В четверг 3 января уже состоялось первое судебное слушание.

На скамье подсудимых оказались одиннадцать человек. Прокуратура уже обозначила свою позицию. Для пятерых обвиняемых обвинители потребовали смертной казни.