Обнародованы данные о первых потерях воюющих против Донбасса ВСУ в новом году

Появилась информация о первых потерях воюющих против Донбасса Вооруженных сил Украины в наступившем году. Данные сведения некоторое время назад озвучили в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Спикер ведомства Андрей Марочко сообщил, что 1 января подорвался на украинской мине и погиб военнослужащий 54-й бригады ВСУ. Еще двое представителей данного армейского соединения получили ранения вследствие неосторожного обращения с оружием, процитировал Марочко сайт «Новороссия».

Штаб силовой операции Киева в Донбассе, в свою очередь, заявил через Facebook, что в первый день 2019 года в районе поселка Новотошковское Луганской области ополченцы в ходе обстрела из БМП убили одного военного. Согласно утверждению штаба, ответным огнем ВСУ удалось уничтожить двух защитников ЛНР и ранить еще троих.

Ранее в четверг сообщалось, что в интернете появилось видео ночного удара украинских силовиков по объектам ополчения.