Над Украиной нависла угроза экономической катастрофы. С соответствующим заявлением некоторое время назад выступил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Аналитик отметил, что его страна приближается к коллапсу в экономической сфере. Согласно точке зрения Погребинского, финансовая помощь Европейского союза и Международного валютного фонда предотвратить негативный для Украины сценарий не в состоянии. Как полагает эксперт, киевское руководство сможет «остановиться возле этой пропасти», если «вернутся к здравому смыслу». Украине необходимо развивать сотрудничество и с Россией, и с Западом, и с Китаем, процитировал Михаила Погребинского сайт «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный аналитик Семен Багдасаров назвал единственный способ оттеснить от власти враждебный Москве киевский режим.