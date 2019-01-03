На Филиппинах количество погибших из-за ливней и оползней превысило 120 человек

В результате сильных дождей и оползней на Филиппинах погибли более 120 человек. Соответствующие данные в четверг предоставили в Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами.

Ранее в СМИ поступала информация о 85 погибших из-за непогоды на территории Филиппин. Как сообщает сегодня информационный портал Rappler , в настоящий момент пропавшими без вести считаются 28 человек, а около 60 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, тропическая депрессия "Усман" ушла с Филиппин еще 30 декабря, оставив после себя серьезные разрушения. Особенно сильно пострадала провинция Южный Камаринес.