На Украине оппозиция закрасила флаг на Верховной раде

«Вместо флага Украины просто пятно», — это часть заголовка новости. Дальше в нем поясняется, что Бойко с Рабиновичем вместе с телеканалом «Интер» попали в скандал.

Сейчас на Украине идет предвыборный период. В марте грядут выборы на пост главы государства. На телевидении крутят предвыборные ролики. Вот, такое видео оппозиционной платформы и попало в скандал. На одном из кадров показана крыша здания украинского парламента с сильно размытым флагом Украины.

Пятно вместо флага в ролике было объяснено запретом на использование государственной символики. Тем не менее это не помешало активистам раздуть грандиозный скандал. Он уже выплеснулся в информационную среду и стал самостоятельной новостью.