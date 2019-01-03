Появилось видео ночного удара армии Украины по огневой точке ополченцев Донбасса

Ночной удар Вооруженных сил Украины по объектам ополченцев Донбасса сняли на видео. Данным роликом некоторое время назад поделился с пользователями социальной сети Facebook Анатолий Штефан, офицер ВСУ.

Штефан отметил в описании к выложенным кадрам, что киевские военные атаковали противника в ответ на «невежливое» поведение с его стороны. Согласно утверждению автора поста, силовикам удалось уничтожить ДОТ и несколько бойцов ополчения. Когда и в каком районе был нанесен удар, офицер ВСУ не уточнил.

Вооруженное противостояние между армией Украины и защитниками самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжается с весны 2014 года. Ранее в четверг сообщалось, что плененный ополченцами киевский военный рассказал подробности наступательной операции, готовившейся командованием ВСУ на Мариупольском направлении.