Эксперт оценил заявление Трампа о распаде СССР из-за войны в Афганистане

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в четверг высказался насчет заявления президента США Дональда Трампа о причинах распада Советского Союза.

Ранее американский лидер выразил уверенность в том, что распад СССР был спровоцирован участием советских войск в боевых действиях на территории Афганистана.

Брутер в беседе с RT отметил, что Советский Союз развалился, конечно, не из-за Афганистана, хотя страна потратила там очень много сил, средств и времени. Эксперт отметил, что за 17 лет пребывания США на афганской территории Штаты не развалились, хотя, вероятно, и испытывали некоторый дискомфорт.

По словам Владимира Брутера, Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Афганистана или уменьшить численность военных. Чтобы "надавить" на окружение, политик применяет вышеуказанную формулу. Так он пытается внушить людям, что армии США нечего делать в Афганистане.