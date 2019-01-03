Эксперт оценил успешную посадку китайского аппарата на обратной стороне Луны

Утром в четверг, 3 января, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил успешную посадку китайского космического аппарата на обратной стороне Луны.

По словам эксперта, данная миссия, которая являлась двухэтапной, давно готовилась, поэтому новость о прилунении аппарата была ожидаемой.