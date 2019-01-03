«Пророчество Ванги» о тяжелых испытаниях для Украины в 2019 году озвучили в сети

Украину ждет крайне непростой год. Об этом говорится в пророчестве, которое приписывают Ванге.

Видео с прогнозом выложили на YouTube-канале «Предсказания и тайны». Как рассказали авторы ролика, экстрасенс из Болгарии предрекла, что 2019-й станет для бывшей советской республики годом тяжелых испытаний. Так, украинская власть не сможет выполнить обещания, которые ранее она дала населению. Кроме того, страну ожидает «настоящая информационная битва».

События, которые произойдут в наступившем году на Украине, должны существенно повлиять на ее будущее. В конце концов большинство территорий, входящих в настоящее время в состав соседнего государства, «вернет свою заслуженную спокойную жизнь», отмечается в видео.

Некоторое время назад нумеролог из Киева Людмила Жукова озвучила свой прогноз, касающийся результатов выборов украинского президента, намеченных на весну 2019-го. Женщина полагает, что по итогам голосования Петр Порошенко потеряет пост главы государства.