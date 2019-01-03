СБУ депортировала нелегально проживавшего белоруса-политолога за сомнения

Украинские спецслужбы публично заявили о депортации известного на Украине политолога Павла Карназыцкого. Его обвинили в преступном «публичном сомнении в доказательствах присутствия российских войск» на Донбассе. Нарушением какого именно украинского закона стало вменяемое белорусскому политологу сомнение СБУ не сообщило. Поясняется, что вину Карназыцкого установили оперативники.

«В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях», — заявили представители Службы безопасности Украины.

Это заявление прозвучало на второй день нового года. Сообщается, что украинские спецслужбы уже выдворили опасного политолога с территории Украины. Якобы он проживал там нелегально.

Как сообщают украинские СМИ, Карназыцкий является одним из ведущих украинских политических экспертов. Белоруссию он вынужден был покинуть в конце девяностых годов. В родной стране Карназыцкий работал журналистом, и был вынужден уехать из-за политического преследования.