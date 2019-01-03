Герцогиня Меган готовит особенный подарок ко дню рождения Кейт Миддлтон

В СМИ в четверг, 3 января, появилась информация о том, что британская герцогиня Меган готовит особенный подарок супруге принца Уильяма Кэтрин. 9 января герцогине Кембриджской исполнится 37 лет.

Подобные данные были опубликованы на страницах некоторых изданий на фоне новостей о разладе, который якобы произошел в королевской семье, передает The Sun. Пока не уточняется, какой именно презент Меган решила сделать Кейт.

Напомним, что в прошлом году тогда еще невеста принца Гарри преподнесла Кэтрин дневник, в котором необходимо записывать свои мысли и чувства. Тогда сообщалось, что герцогиня оценила этот подарок по достоинству и тепло поблагодарила нового члена королевской семьи.