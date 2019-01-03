Плененный ДНР боец ВСУ выдал детали готовившегося армией вторжения в республику

Боец Вооруженных сил Украины, попавший в плен к ополченцам ДНР, выдал подробности готовившегося Киевом наступления на юге Донецкой области, которое должно было состояться в середине прошлого месяца.

Военный рассказал защитникам самопровозглашенной республики, что в качестве одной из основных ударных сил в ходе планировавшейся операции командование рассматривало 128-ю бригаду ВСУ. Местом дислокации данного соединения является Закарпатье, отмечает «Русская весна».

Издание процитировало спикера армии ДНР Эдуарда Басурина, прокомментировавшего показания пленного на прошедшем в среду брифинге для СМИ. По словам Басурина, информация, предоставленная силовиком, говорит о том, что украинская сторона не заинтересована в завершении вооруженного противостояния на востоке страны.

Ранее сегодня сообщалось, что плененный боец поведал о панике в рядах ВСУ.