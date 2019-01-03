Аналитик раскрыл единственный способ сменить власть во враждебной России Украине

Российский политолог Семен Багдасаров рассказал, как Москва может сменить власть во враждебной РФ Украине. С соответствующим заявлением эксперт выступил некоторое время назад в телевизионном эфире.

Багдасаров, ставший участником одной из программ канала «Россия-1», спрогнозировал, что «рано или поздно» в соседнем государстве возникнут партизаны, ведущие борьбу против киевского режима. По мнению аналитика, РФ должна помочь данным силам всеми средствами, имеющимися в ее распоряжении. Это единственный способ сменить власть на Украине, полагает Семен Багдасаров.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после произошедшего весной 2014 года воссоединения Крыма с РФ. Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинское посольство в Вашингтоне возмутилось из-за продемонстрированного каналом CNN изображения, на котором Симферополь обозначен в качестве российского города.