Военных ВСУ охватила паника из-за слухов о грядущем наступлении Киева на Донбасс

В рядах Вооруженных сил Украины возникли панические настроения в связи со слухами о грядущем наступлении Киева на Донбасс. Об этом ополченцам непризнанной ДНР рассказал плененный ими боец ВСУ.

В конце декабря украинские военные предприняли неудачную вылазку против защитников республики в районе Мариуполя. В результате рейда силовики потеряли несколько человек убитыми и ранеными, один попал в плен.

Спикер армии ДНР Эдуард Басурин на состоявшемся накануне брифинге для журналистов озвучил информацию, которую удалось получить в ходе предварительного опроса пленного. Он, в частности, рассказал, что слухи о подготовке Киева к наступательной операции в Донбассе спровоцировали панику среди украинских силовиков. По словам бойца, подавляющее большинство военных прибыло в зону конфликта с целью заработать. Рисковать своими жизнями ради «олигархов» они не намерены.