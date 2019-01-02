Латвия: в «мешках ЧК» оказалась влиятельная женщина РПЦ. Новые подробности

Национальный архив Латвии 20 декабря 2018 года открыл доступ к картотеки КГБ ЛССР. Согласно этим данным, среди агентов ЧК числятся бывшие и нынешние представители духовенства. Например, настоятельница Серафимо-Дивеевского женского монастыря, игуменьи Сергия.

Данные еще одной рассекреченной «карточки» агента полностью совпадают с данными матушки Сергии.

Итак, что же гласит учетная карточка настоятельницы Серафимо-Дивеевского женского монастыря?

Игуменья Сергия в миру – Конкова Александра Георгиевна. Ее завербовали в феврале 1987 года под псевдонимом «Вероника». Место работы и должность на момент вербовки указано: «благочинная филиала Рижского женского монастыря» (Преображенская пустынно в городе Елгава).

Что доподлинно известно о Конковой Александре Георгиевне?

Игуменья Сергия ( Конкова), настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря – несомненно влиятельная и авторитетная фигура. Игуменья Сергия входит в состав Коллегии при Синодальном отделе по монастырям и монашеству.

Александра Георгиевна (матушка Сергия) окончила Московский медицинский институт, отучилась в ординатуре, работала заведующей хирургическим отделением стоматологической поликлиники.

А 1981 году стала насельницей Рижского Свято-Троице-Сергиева женского монастыря. Через три года по благословению митрополита Леонида Рижского и Латвийского переводят будущую матушку Сергию благочинной в Рижскую пустыньку (город Елгава). Там прожила 10 лет. А в ноябре 1991 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия ее переводят во вновь открывшийся Свято-Троице-Серафимо-Дивеевский монастырь настоятельницей.

А в 2018 году появилась информация, что Конкова Александра Георгиевна (игуменья Сергия) являлась агентом КГБ.

Разумеется, пресс-служба Русской Православной Церкви не дает никаких комментариев. Но нашему изданию удалось найти представителя духовенства, который когда-то проживал в Латвии. Он согласился ответить на наши вопросы, но с одним условием – не указывать его имени.

- Вы знали Конкову Александру Георгиевну? Ныне настоятельницу Серафимо-Дивеевского монастыря.

- Сразу хочу сказать, что мне совершенно не нравится то, что Латвия опубликовала эти «мешки ЧК». Все это грязь! Я не могу сказать, что хорошо знал матушку Сергию, но несколько раз мы пересекались в монастыре, в Елгаве.

- Действительно ли она сотрудничала с органами КГБ?

- Таких нюансов я не знаю, но могу сказать точно то, духовенство находилось в то время в незавидном положении: без согласия КГБ не могли назначить ни одного священнослужителя, с ними нужно было все согласовывать. Были и те, которые не шли на этот контакт. И тогда он не мог нигде служить. Церковь всегда очень интересовала КГБ. Почему? Много людей всегда ходило в церковь: исповедь, поговорить или посоветоваться с батюшкой. И были такие люди, которые интересовали органы.

- А как же тайна исповеди?

- Я не хочу углубляться в этот вопрос. У каждого священнослужителя есть свои принципы и совесть. Я не знаю ни одного, который бы навредил прихожанину.

- Но как же матушка Сергия попала в картотеку КГБ? Может, это все ложь?

- Я могу только предположить, что ее просто вызвали в органы и поставили условие: подпишешь и будешь дальше служить, а нет… Как уже говорил, я немного общался с ней и хочу сказать, что это светлый человек! Это точно! Ничего дурного о ней в Рижской пустыньке не говорили. Очень трудолюбивая, отзывчивая. Послушайте, а как она должна была поступить? Отказаться? Тогда бы она никогда и нигде бы не служила! Может, стоит подумать о тех людях, которым она помогла? Я уверен, что она никогда и никому не навредила!

- А почему ее перевели в монастырь, в Дивеево? Почему ей предложили стать настоятельницей? Вы сами говорили, что такие решения без КГБ не проходили!

- Все просто. В то время настоятельницей Свято-Троице-Сергиева женского монастыря была игуменья Магдалина. Это очень серьезная и умная женщина была. Думаю, что она и рекомендовала матушку Сергию в настоятельницы, в Дивеево. И это понятно: матушка Сергия – человек с высшим образованием, прекрасно управлялась с хозяйством в пустыньке, умела все организовать. А то, что из Латвии выбрали настоятельницу, то есть объяснимая причина: в то время практически на территории России не было женских монастырей! Выбора не было! А тут умная, хозяйственная матушка. Выбор очевиден!

- А почему при успешной карьере стоматолога матушка Сергия уходит в монастырь?

- Спросите у нее!

- А как вы считаете?

- Я могу только предположить! Матушка пришла в монастырь где-то…. За тридцать. Я не помню, чтобы у нее был супруг и дети. О чем это говорит? Была крепка в своей вере Богу! Нет, не от одиночества в монастырь пришла! Я видел ее совершенно счастливой в монастыре! Искренне счастливой! Вообще, я согласился поговорить на эту тему по одной причине: хватит ворошить грязь! Хватить искать в православии «темные пятна». Просто хватит! Священнослужители и так достаточно настрадались!